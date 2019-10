Eerste initiële klas DKDB ooit beëdigd

Driebergen-Rijsenburg - De Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB) beëdigde afgelopen woensdag de eerste deelnemers van de nieuwe initiële opleiding. Een bijzondere mijlpaal omdat er nog nooit eerder is gestart met persoonsbeveiligers in opleiding die zowel de politieopleiding als ook de DKDB-opleiding, in een versnelde vorm, volgen. Hiermee is afgestapt van een lang gebruikt protocol.