Getuigen gezocht ivm straatroof bejaarde man

Op vrijdag maakt het 76-jarige slachtoffer een wandeling en loopt op het trottoir van de Peetersdreef. Ter hoogte van de basisschool wordt hij gepasseerd door twee jonge mannen op een donkerblauwe scooter. Het tweetal stop en de bijrijder loopt schreeuwend naar het slachtoffer toe. Vervolgens krijgt de oude man een aantal klappen en wordt tegen de grond geduwd, waarbij hij letsel oploopt. Terwijl de man op de grond ligt, wordt hij beroofd van zijn persoonlijke bezittingen. De aanvaller gaat weer achterop de scooter zitten en het tweetal gaat er vandoor over de Elbedreef in de richting van de watertoren.

Signalement van de overvallers

De bestuurder wordt omschreven als een licht getinte jonge man met kort, krullend donker haar van 16/18 jaar oud. Hij droeg een donkere trainingsbroek van het merk North Face en een dikke donkerblauwe jas met opvallende wit/paarse strepen op zijn mouwen. De bijrijder wordt ook rond 18 jaar oud geschat en hij heeft een baard en een snor. Hij droeg een zwarte spijkerbroek en daarboven een donkere jas. Op het hoofd droeg hij een blauwe muts met een witte horizontale streep op het voorhoofd. De scooter is donkerblauw en van het merk Zip.

Heeft u iets gezien?

De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen. Hebt u het voorval gezien? Of hebt u de mannen zien rijden op de scooter? Woont u in de buurt en heeft u wellicht camerabeelden? Of misschien ken je iemand die aan het signalement voldoet of iets met een beroving te maken heeft had? Dan verzoeken wij je contact op te nemen via 0900-8844 of het online tipformulier hieronder. Liever anoniem een melding doen? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of M-online.