Getuigen gezocht poging overval op een woning

In een flatgebouw aan de Beneluxlaan gaat rond 14.45 uur de bel. Voordat de bewoner de deur open doet, kijkt hij door het kijkgaatje naar buiten. Hij ziet twee postbezorgers met een groot pakket. Nadat de bewoner de deur geopend heeft, belandt hij echter met de mannen in een worsteling en raakt daarbij licht gewond. Gelukkig kan de bewoner de flat ontvluchten en rent naar beneden, waarop hij de politie inschakelt. Kort daarna rennen de overvallers de flat uit, naar beneden en gaan er zonder buit op een scooter vandoor, in de richting van station Almere Poort.

Signalement van de overvallers

Beide mannen worden omschreven als licht getint en met zwart haar. Beide waren gekleed in donkere broek en een postbezorgers-jas. Ze hadden een zonnebril en capuchon op en droegen handschoenen. De ene man was rond de 1.85 nl lang en had slank postuur. De andere man viel op door zijn bescheiden lengte van 1.65 m en zijn mollige postuur.

Heeft u iets gezien?

De politie is een onderzoek gestart en zoekt getuigen die iets gezien of gehoord hebben over deze zaak. Hebt u de mannen bijvoorbeeld zien rijden op de scooter? Heeft u camerabeelden of via iemand anders informatie over de verdachten? Dan verzoeken wij u contact op te nemen via 0900-8844 of het online tipformulier. Liever anoniem melding doen? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.