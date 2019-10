Rond 01:35 uur kreeg de politie een melding dat er een auto in brand stond. De brand sloeg vervolgens over naar twee auto’s die ernaast geparkeerd stonden. De politie en brandweer waren snel ter plaatse en om 01:50 uur was de brand geblust.

De politie sluit brandstichting niet uit en doet onderzoek naar deze autobrand. Heeft u iets gezien in de nacht van donderdag op vrijdag rond 01:30 uur in de omgeving van het Cees Buddingh'hof? Bel dan de politie via 0900-8844 of meld het anoniem via 0800-7000.

2019191771