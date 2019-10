Politie reageert op incident na protestmars [podcast]

Hierdoor gaan de geruchten dat de jongeren die strafbare feiten plegen gisteravond aanwezig waren en een opstootje veroorzaakte. Zowel politie, ooggetuigen als het betrokken meisje ontkrachten het verhaal rondom de mishandeling.



Beluister het verhaal van de agent die op een paar meter afstand stond







Teamchef IJmond Marc Schuuring: “Gisteren zijn we in burger en in uniform bij de tocht aanwezig geweest. We wilden erop toezien dat de tocht veilig zou verlopen. Het incident dat gisteren plaatsvond tussen een meisje en een toeschouwer is door een collega in burger van dichtbij waargenomen. Onze waarneming is anders dan meerdere media aangeven. Vanmorgen heeft een gesprek tussen mij, de vader en meisje plaatsgevonden om het incident te bespreken. Zij heeft ten onrechte gedacht een jongere uit de jeugdgroep te herkennen. Dit bleek niet te kloppen. Ten onrechte heeft zij daardoor de confrontatie gezocht. We willen benadrukken dat de politie niemand heeft gezien die wij hebben herkend vanuit de jeugdgroep, die strafbare feiten plegen. We hebben al langere tijd zicht op deze groep. Familieleden kunnen we niet uitsluiten dat die aanwezig waren, maar we hebben geen provocerend gedrag gezien. “



De politie doet alles wat binnen de mogelijkheden ligt om de geweldsincidenten te stoppen en de daders op te pakken. De politie roept ook op om de informatie met de politie te blijven delen. De recherche loopt alle meldingen na, en doen zorgvuldig onderzoek naar de feiten. De buurtbewoners zijn de oren en ogen van de buurt, zonder hen krijgt de politie niet de juiste informatie. Ook via Meld misdaad anoniem kunnen meldingen gedaan worden. Daardoor heeft de politie afgelopen jaar meerdere aanhoudingen kunnen doen van de kern van de groep die begin dit jaar geweldsincidenten pleegden.