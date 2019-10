Acht aanhoudingen na vlucht uit vrachtwagen

Een getuige meldde dat er vrijdagochtend 4 oktober meerdere personen uit een vrachtwagen op de Transportweg sprongen en ervandoor gingen. De politie startte direct een zoektocht en kon in de directe nabijheid vijf personen aanhouden. Even later werden op de A20 richting Rotterdam nog drie personen aangehouden. De overige personen die vluchtten, zijn nog niet gevonden.



Onderzoek

Uiteindelijk zijn de aangehouden personen, waaronder twee minderjarigen, meegenomen naar het bureau voor verder (identiteits)onderzoek. De acht uitklimmers zijn afkomstig uit Eritrea. De vrachtwagenchauffeur is kort gehoord en hem wordt niets ten laste gelegd. Het is nog niet duidelijk hoe lang de personen in de vrachtwagen, die op weg was naar Engeland, zaten. Medewerkers van de Afdeling Vreemdelingen Identificatie en Mensenhandel (AVIM) doen het onderzoek in deze zaak. De vluchtelingen gaan, na afwerking van het strafrechtelijk onderzoek, het vreemdelingentraject in, indien ze asiel willen aanvragen in Nederland.