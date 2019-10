Aandacht voor waakse honden en hun baasjes op dierendag

Hondenbezitters kunnen een oogje in het zeil houden tijdens hun uitlaatrondje en daarmee een bijdrage leveren aan de veiligheid in hun wijk. Op verschillende locaties in Den Haag geven we hierover voorlichting. Daarnaast delen we flyers uit aan mensen die hun hond uitlaten, over hoe ze de politie kunnen helpen wanneer ze bijvoorbeeld iets verdachts zien tijdens hun uitlaatronde. De honden van deze baasjes trakteren we op deze dierendag op een lekker hondenkoekje.

Bel 112

Ziet u iets opvallends in de buurt, of bent u getuige van een inbraak? Aarzel geen seconde en bel direct 112. Noteer als het kan kentekens van verdachte auto’s of het signalement van een verdacht persoon en geef dit door aan de politie. Op deze manier helpt u om de veiligheid in uw wijk te vergroten.