57-jarige Capellenaar aangehouden voor dealen in drugs

Bewoners maakten de politie attent op de drugsdealende buurtbewoner. De wijkagenten startten een onderzoek naar de auto die dienstdeed als verkooppunt. Uiteindelijk kwam de identiteit van de dealer boven water, en daarmee ook het voertuig. De verkoper van het witte spul werd gezien op het Dubbelspoor en op het Kleine Inez Erf in Capelle a/d IJssel. Het onderzoek werd uitgebreid, waaruit bleek dat zijn handelsgebied groter was en hij ook in Rotterdamse wijken klanten had.

Donderdag 3 oktober zagen agenten weer een snelle overdracht en hebben de man meteen aangehouden. De Officier van Justitie gaf vervolgens toestemming voor het doorzoeken van zijn huis. Een uitgebreid aanbod was het resultaat: flessen GHB, pony packs cocaïne en zware medicatie. Alle is in beslag genomen en wordt door de Forensische Opsporing onderzocht.