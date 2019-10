Gedupeerd door betaling met vals geld? Doe dan aangifte.

De meldkamer kreeg donderdagmiddag meerdere meldingen van winkeliers in Kruiningen dat er door een man en een vrouw betaald was met valse bankbiljetten. De winkeliers gaven een signalement door van het duo en agenten zijn in de omgeving op zoek gegaan naar de verdachten. De man en vrouw zijn in een woning in Kapelle aangehouden. De verdachten zijn overgebracht naar een politiecel en de politie doet verder onderzoek.