Gemaskerde dief steelt wiel van auto

Er werd in het voertuig inderdaad een masker en inbrekersgereedschap aangetroffen. Op de plek waar die man rondgelopen had stond een auto, een Volvo, waarvan het rechterachterwiel ontbrak. De auto rustte op de remschijf. Ook bleek het rechtervoorwiel beschadigd te zijn. Hierna werd de kofferbak van de Peugeot open gemaakt, daarin werd het ontvreemde wiel aangetroffen. Hierop is de bestuurder aangehouden. Hij blijkt onlangs schade te hebben gereden met zijn eigen auto en had daarvoor kennelijk een nieuw wiel nodig. Hij werd aangehouden terwijl hij reed in een leenauto.