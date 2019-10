Man aangehouden na hennepvondst

Twee buitengewoon opsporingsambtenaren zagen donderdagavond op de Bredaseweg een scooter met daarbij een man staan. Het is hen bekend dat in die omgeving regelmatig wilde paddenstoelen worden geplukt hetgeen in strijd is met de Wet op de Natuurbescherming. Ter controle of dat hier ook het geval was hebben zij hun bevoegdheid om een vervoermiddel te doorzoeken gebruikt. Daarbij werden de drugs aangetroffen. Hierna is de verdachte door de politie overgenomen.