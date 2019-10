Politie houdt verdachte huiselijk geweld aan

De politie kreeg omstreeks 23.00 uur een melding van huiselijk geweld in een woning. Ter plaatse bleek dat een 27-jarige vrouw ernstig mishandeld was door haar vriend die daarna op de fiets was weggegaan. Ze had een bloedneus, schrammen en een grote en een kleinere zwelling in haar gezicht. Ze wilde geen aangifte doen, ook gaf ze geen toestemming om een foto van haar letsel te maken. De agenten besloten juist vanwege dat letsel toch ambtshalve de vervolging te starten. Nadat een melding binnenkwam dat hij terug was bij die woning en tegen de ramen bonkte, werd hij uiteindelijk op de Goirkestraat gelokaliseerd en aangehouden.