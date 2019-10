Politie zoekt tevergeefs naar vuurwapen

Uit onderzoek is gebleken dat het niet uit te sluiten valt dat het vuurwapen ergens op de Wildbaan of de Kattestraat is weg gegooid. Er is eerst met een zogenaamde Explohond naar het wapen gezocht. Daarna zijn op verzoek van de recherche aan één zijde van de Wildbaan en een deel van de Kattestraat alles bosschages weggehaald. Er werd bij de zoekactie echter geen vuurwapen aangetroffen.