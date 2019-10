Belangrijke getuigen brand gezocht

In de nacht van zondag op maandag ontvingen de hulpdiensten rond 01.50 uur melding van een brand in een pand aan het Wilhelminaplein. Bij de brand raakte niemand gewond. Het pand is door de brand verwoest. De politie is een onderzoek gestart en gaat er vanuit dat er sprake is van brandstichting.

Belangrijke getuigen

De politie roept de hulp van het publiek in. Daarbij vraagt zij in het bijzonder de automobilisten, fietsers en voetgangers die rond 01.50 uur over het Wilhelminaplein, de Slachthuisstraat, de Ernst Casimirstraat en de Venloseweg reden of liepen, zich te melden. Dit geldt ook voor de personen die zich rond die tijd op het grote parkeerterrein (Wilhelminaplein) begaven. Zij kunnen mogelijk informatie geven die van belang kan zijn voor het onderzoek.

Bent u of kent u hen? Neem dan contact op met de politie via 0900 – 88 44. Daarnaast worden ook andere getuigen gevraagd hun tips te delen. Dit kan via het eerder genoemde telefoonnummer, maar mag ook anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem). Heeft u wellicht beelden? Die kunt u delen via www.politie.nl/upload

Brand

De brand aan het Wilhelminaplein zorgde voor flinke rookontwikkeling. Door de brandweer werden metingen verricht. Burgers werden opgeroepen om uit voorzorg ramen en deuren gesloten te houden. Er zijn geen verhoogde concentraties gevaarlijke stoffen gemeten. Uit voorzorg werden tien personen uit omliggende woningen geëvacueerd door de hulpdiensten. Deze konden later in de ochtend weer terug naar hun woningen. Rond 05.00 uur werd het sein brand meester gegeven door de brandweer. Bij de brand raakte niemand gewond. Het pand is door de brand verwoest.