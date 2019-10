Twee verdachten aangehouden voor zakkenrollerij

Toen de agenten twee jongemannen benaderden die zich op het moment van de melding als enigen in het park ophielden, herkenden zij hen meteen vanuit eerdere contacten die nacht. De agenten hadden het tweetal al aangesproken en personalia genoteerd omdat zij zich verdacht gedroegen in een café. De bikers sommeerden hen te blijven staan, maar één van hen maakte zich direct uit de voeten. Na een korte achtervolging werd hij achterhaald en bleek een telefoon bij zich te hebben die niet van hem was. Daarop is de 16-jarige zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden voor zakkenrollerij. De andere jongeman, van 15 jaar afkomstig uit de gemeente Westerwolde, werd aangehouden op verdenking van medeplichtigheid. Langs de vluchtroute in het park vond de politie nog meer mobieltjes waaronder die van de meldster. Deze zijn, net als enkele andere goederen die bij verdachten werden aangetroffen, veilig gesteld voor het onderzoek.