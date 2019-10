Man uit Schagen overleden bij aanrijding

Julianadorp - Bij een aanrijding tussen twee auto’s is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 41-jarige man uit Schagen overleden. Een 61-jarige man uit Den Helder is zwaar gewond naar het ziekenhuis in Alkmaar gebracht. Een 40-jarige man uit Schagen, die bij het overleden slachtoffer in de auto zat, is ook gewond naar het ziekenhuis gebracht.