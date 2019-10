Hennepkwekerij in woning aangetroffen

Agenten zijn vrijdag naar de woning gegaan om de bewoner aan te houden. In de woning troffen zij chemische stoffen aan die gebruikt kunnen worden bij het maken van verdovende middelen. In een slaapkamer vonden agenten ook een growtent met hennepplanten. De politie gaat ervan uit dat er meerdere oogsten hebben plaatsgevonden. Omdat er ook onderdelen van explosieven werden aangetroffen heeft de politie een deel van de weg afgezet en is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) opgeroepen. Deze hebben de onderdelen uit de woning gehaald en elders tot ontploffing gebracht. De hennepkwekerij is ontmanteld en de apparatuur wordt vernietigd, evenals de 34 hennepplanten. Ook de chemische stoffen zijn in beslaggenomen. De politie doet verder onderzoek.