Overheid pakt ondermijning aan in Rijnmond-Oost

Bekeuringen

De bekeuringen werden onder andere geschreven voor het niet kunnen laten zien van een geldig id, en daarbij ook nog eens een valse naam opgeven, niet dragen van een autogordel, het niet bij je hebben van je rijbewijs, en het niet in orde zijn van het kinderzitje. Ook zijn er drie gesignaleerden aangehouden. Twee van hen hadden nog boetes openstaan en de derde moest nog dna afstaan in een onderzoek.

Informatiegestuurde controle en aanvang donkere dagen

Ruim 50 medewerkers van de verschillende overheidsdiensten waren vrijdag aanwezig in het Rivium op de Rivium 1e straat in Capelle a/d IJssel. Motoragenten haalden voertuigen van de weg met verdacht gedrag of waar mogelijk onverklaarbaar vermogen werd gezien. Het betrof een zogenaamde informatiegestuurde controle. Dat houdt in dat bestaande informatie over verdachte personen en vaardigheden van rechercheurs werden ingezet om gericht naar bepaald verkeer te kijken en effectief te kunnen controleren. Daarbij werd ook gebruik gemaakt van ANPR. Het Automatic NumberPlate Recognition systeem scant met behulp van een camera kentekens van voorbijrijdende voertuigen. Daarnaast werd ook het overige verkeer gecontroleerd. Ook de helikopter vloog boven het gebied en de politiemensen te paard surveilleerden. Het is inmiddels herfst en de dagen worden korter. Het donkere dagen offensief is begonnen. Niet alleen gisteravond waren we zichtbaar aanwezig in de wijken, ook de komende maanden staan we op scherp.



Wie als crimineel een beetje succesvol wil zijn, heeft de hulp van de bovenwereld nodig. Voor een onderkomen voor bijvoorbeeld hennep is een makelaar noodzakelijk, voor het witwassen van criminele winsten een financiële dienstverlener. De vermenging tussen de onder- en bovenwereld die zo ontstaat, dát is ondermijning. Door het deel ‘bovenwereld’ in ondermijning lijkt het bijna normaal. Maar ondertussen zagen criminelen aan de stoelpoten van onze maatschappij. Om schade aan de structuren in onze maatschappij of het vertrouwen daarin te voorkomen, pakt de overheid ondermijning gezamenlijk aan.



Alle betrokken instanties hebben door deze gezamenlijke actie veel informatie verkregen, die bij eventuele vervolgonderzoeken net de ontbrekende puzzelstukjes kunnen zijn die kunnen leiden tot het oplossen van een zaak.