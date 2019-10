Jongen is in zijn been gestoken, verdachte is aangehouden

Het steekincident vond omstreeks 19.30 uur plaats op de Grote Markt. De verdachte stak het slachtoffer in zijn been en ging er daarna vandoor. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis overgebracht . Na behandeling aan zijn verwonding mocht hij naar huis. De verdachte werd kort na het incident thuis aangehouden. Hij is overgebracht naar politiecel voor verhoor. Agenten hebben getuigenverklaringen opgenomen. De aanleiding voor het steekincident is vermoedelijk een conflict in de relationele sfeer.