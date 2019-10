Boetes, beslagleggingen en een krachtig signaal naar de wijkbewoners

In totaal 25 personen kregen een proces verbaal. Onder andere voor rijden onder invloed van drugs en alcohol, rijden zonder rijbewijs, defecte verlichting en rijden met onvoldoende profiel op de banden. Er werden gebruikershoeveelheden hennep in beslag genomen en een kleine hoeveelheid hasj. Er werd een bromfiets in beslaggenomen en een auto, nadat bleek dat deze was gestolen. De bestuurder van de gestolen auto is aangehouden. De tweede aanhouding was een bestuurder die reed zonder rijbewijs, onder invloed was van drugs en een handelshoeveelheid softdrugs bij zich had.



100.000 euro

De Belastingdienst heeft beslag gelegd op acht voertuigen in verband met openstaande vorderingen met een totaalbedrag van ruim 100.000 euro. Ter plekke is voor een bedrag van ruim 2200 euro aan contant geld geïnd. Negen Nederlandse bestuurders ontvingen een aanslag van 1500 euro voor het rijden in een buitenlands voertuig.



Wijkbewoners positief

Naast de controle van het in- en uitgaande verkeer is er opvallend gesurveilleerd in de wijk. Samen met de Boa’s van de gemeente was de politie zichtbaar in de wijk aanwezig. Het was, mede door het slechte weer, rustig in de wijk. De patrouilles hebben desondanks met wijkbewoners gesproken. De agenten en de Boa’s gaven aan dat controle positief werd ontvangen door verschillende bewoners. In totaal werkten 65 medewerkers van de verschillende organisaties mee aan de controle.

Problematiek in de wijk aanpakken

De gemeente Venlo, Politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en andere partners werken vanaf begin dit jaar samen onder de naam Pandora. Pandora is een werkwijze waarbij juist door de intensieve samenwerking de problematiek in een wijk wordt aangepakt. Het is een werkwijze die nu wordt toegepast op de Blerickse wijken en in het bijzonder het Vastenavondkamp, maar het is een werkwijze die ook in elke andere wijk kan worden ingezet.