Gewapende overval

Onder bedreiging van een mes heeft een man met een donkere huidskleur en donkere kleding onder meer geld uit de kassa meegenomen. Hij is te voet gevlucht in de richting van Mucherveld. De politie heeft een Burgernetbericht verspreid met het signalement. Het betreft een man van ongeveer 40 jaar oud, 1,95 m lang met kort zwart haar met een beetje grijs. Hij droeg een zwarte jas en zwarte broek. De politie vraagt getuigen of mensen die meer informatie hebben zich te melden via telefoonnummer 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.