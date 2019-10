Getuigen gezocht van zware mishandeling Plein

Het voorval vond plaats voor een horecagelegenheid op het Plein. Het slachtoffer stond op straat en werd van achteren benaderd door een nog onbekende verdachte. Hij werd met een mogelijk scherp voorwerp geraakt waardoor hij meerdere wonden opliep in zijn gezicht en hals. De verdachte is vervolgens gevlucht. Het slachtoffer is door agenten op straat behandeld en per ambulance naar ziekenhuis vervoerd. Doordat het slachtoffer de verdachte niet heeft zien aankomen is er geen duidelijk signalement beschikbaar. Daarom zoekt de politie getuigen die mogelijk iets hebben gezien.