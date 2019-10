Man gewond geraakt tijdens incident uitgaansnacht Zoetermeer

Rond 05:00 uur zagen agenten de 26-jarige Zoetermeerder uit een horecagelegenheid aan het Stadhuisplein komen. De man leek zwaar onder invloed van alcohol, en moest door vrienden ondersteund worden bij het lopen. Vervolgens viel de man op de grond. Toen de man daarna wankelend zijn weg wilde vervolgen spraken twee agenten hem aan, en vertelden hem dat het tijd was om naar huis te gaan. Hierop probeerde de man het oortje van de portofoon van een agent uit zijn oor te trekken. Ook probeerde de man de agent in zijn gezicht te slaan. De agent reageerde door de man een klap in zijn gezicht te geven. De man viel daarna wederom op de grond. Hij werd aangehouden wegens openbare dronkenschap. Omdat agenten zagen dat de man medische hulp nodig had werd direct een ambulance gebeld. De man is vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd