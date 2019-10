Een bewoonster van de Vlasmarkt schrok rond 05.30 uur op van gestommel rond haar huis. Zij keek naar buiten en zag een vreemde man in de tuin. De man is vermoedelijk via daken van naastgelegen woningen in de tuin gekomen. Overburen hadden de politie al gewaarschuwd omdat ze de man hadden gezien. Agenten arresteerden de man.