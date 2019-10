Onderzoek naar overlijden man in Goes, politie zoekt getuigen

Voorbijgangers zagen de man rond 17.55 uur op straat liggen. Zij hebben tevergeefs getracht de man te reanimeren en alarmeerden de hulpdiensten. De politie startte een onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. De identiteit van de man is inmiddels bekend. Het is nog onduidelijk hoe de man is overleden. Forensische rechercheurs hebben zaterdagavond in de Piet Heinstraat sporenonderzoek gedaan. Getuigen hebben aan agenten verteld dat zij hebben gezien dat de man eerder op de dag in het centrum van Goes mogelijk ruzie heeft gehad. Zaterdagavond is een 25-jarige man uit Goes aangehouden en meegenomen voor verhoor. We doen nader onderzoek of deze persoon betrokken is geweest bij de dood van de man.