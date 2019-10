Onnodig politie bellen levert proces-verbaal op

Misbruik van 0900-8844 of 112 is strafbaar. Het verhoogt de werkdruk op de 112-centrale en veel kostbare tijd gaat verloren, terwijl elke seconde telt. Zonder noodzaak opzettelijk gebruik maken van een alarmnummer is als misdrijf strafbaar gesteld in artikel 142 lid 2 van het Wetboek van Strafrecht. Maximale straf drie maanden gevangenisstraf of een geldboete van 8100 euro.