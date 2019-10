Vaten met drugsafval gevonden

Een voorbijganger waarschuwde rond 12.30 uur de politie nadat hij de jerrycans in de bossen langs het fietspad zag liggen. Een specialist van het milieuteam van de politie nam een monster van de inhoud en constateerde dat het vermoedelijke om afval van een drugslab gaat. De gemeente heeft ervoor gezorgd dat de vaten geruimd zijn. Is u iets verdachts opgevallen in de omgeving van de dumpplek? Of weet u misschien waar de vaten vandaan komen? Neemt u dan vooral contact op met de politie via 0900-8844.