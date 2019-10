Inbrekers Demkaweg gezocht

Vermoedelijk is de vluchtauto meegenomen door de inbrekers die wisten te ontkomen. Wij zoeken deze twee en willen ook graag weten waar de auto nu is. De auto is van het merk en type Toyota Aygo met kenteken 8-SKR-39. Heeft u de auto gezien of heeft u meer informatie over de gevluchte inbrekers? Neem dan contact op met de politie in Utrecht via 0900-8844 of onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan ook via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl .