Verdachte beroving Almere aangehouden

Eerder die dag werd het slachtoffer in de Churchillweg in Almere door een jonge man aangesproken. Hij vroeg hem of hij misschien zijn pakket bij zich had. Het slachtoffer vertrouwde dit verzoek niet omdat diezelfde man de dag ervoor vroeg naar een pakket voor de Basilicumweg. Hij stuurde de man weg maar die trok vervolgens het pakket uit de handen van de bezorger.

Nadat de pakketbezorger melding van de beroving had gemaakt, is er met meerdere eenheden naar de verdachte gezocht maar niemand aangetroffen. Echter tijdens het opnemen van de verklaring werd het slachtoffer gebeld door een collega-bezorger die de verdachte zag lopen. Samen met het slachtoffer werd er gezocht en na enkele minuten troffen de collega’s de verdachte met twee andere personen aan in de Speerdistelstraat.

Op aanwijzingen van het slachtoffer kon de verdachte, een negentienjarige man uit Almere, worden aangehouden. Hij bleek in het bezit te zijn van een product dat vermoedelijk uit het geroofde pakket kwam.