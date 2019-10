Woningoverval Soest in Opsporing Verzocht

Op zaterdagavond 5 januari wordt een vrouw overvallen in haar woning aan de Frans Halslaan in Soest. De vrouw is alleen thuis. Door de twee daders wordt zij hardhandig vastgebonden. Haar ringen worden vervolgens - onder bedreiging van een mes - van haar vingers losgeknipt. Ze wordt dan vastgemaakt aan haar bed met riemen, haar t-shirt wordt in haar mond gestopt en ze wordt gestoken met een mes. Vermoedelijk zijn de twee mannelijke verdachten gevlucht in een auto. Van één van hen is ook een compositietekening gemaakt. Hij was degene die het mes vasthield.