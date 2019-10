Twee verdachten aangehouden na negeren stopteken

Rond 03.30 uur kreeg de bestuurder van een personenauto op de IJburglaan ter controle een stopteken waaraan hij niet voldeed. Na een korte achtervolging reed de politie de auto klem en kwam deze auto tot stilstand tegen een andere auto. De bestuurder rende weg en is kort daarna aangehouden. De passagier bleef in de auto zitten en is eveneens aangehouden.

De 21-jarige bestuurder bleek niet in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs. Dit rijbewijs was ingevorderd. De politie nam de auto in beslag en stelt een nader onderzoek in.