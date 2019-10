Twee personen aangehouden voor woninginbraak

Rond 02.15 uur kreeg de politie de melding van woninginbraak aan de Vrederustlaan. Bij thuiskomst ontdekte de bewoner twee inbrekers in zijn woning. De verdachten vluchtten de woning uit en de bewoner en een vriend gingen achter hen aan. Na een korte worsteling in een portiek aan de Eindstede kon een van de verdachten worden aangehouden. De andere verdachte werd bij de Langestede aangehouden. Vervolgens alarmeerden de bewoner de politie. Na de aanhouding werden buiten de woning enkele gestolen goederen aangetroffen. Voor controle zijn de bewoner en zijn vriend en een van de verdachten naar het ziekenhuis gebracht.



De twee inbrekers, een 41-jarige en 28-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, zitten op dit moment nog vast. Later op de ochtend werd ook nog een 18-jarige vrouw uit Den Haag aangehouden. Haar betrokkenheid bij de inbraak wordt onderzocht.