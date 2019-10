Politie Den Haag drinkt koffie met een gebaar

Jory de Groot, coördinator Banenafspraak bij Politie Den Haag, legt uit hoe de samenwerking met deze gebaarista’s tot stand is gekomen. ‘Ik las over het concept van de Sign Language Coffee bar en dacht: “Dit moeten wij ook hebben!” Koffie is zo’n beetje de brandstof van onze organisatie. En nu kunnen we écht lekkere koffie drinken, leren we gebarentaal en maken we hiermee mogelijk dat mensen met een auditieve beperking binnen politie aan slag kunnen. Een win-winsituatie! Met subsidie vanuit de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Politie (SAOP) en in samenwerking met Team Facilitaire Services en onze bedrijfscateraar VITAM hebben we dit kunnen opzetten. Politiemedewerkers kunnen bij hun warme dranken ook nog lekkernijen kopen van Koekenbakkerij ‘t Möpke: een werk- en dagbesteding voor onder anderen mensen met een licht verstandelijke beperking.’