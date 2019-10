Snelheidsduivel van de weg gehaald

Ondanks de politie duidelijk maakte dat de bestuurder moest stoppen, reed hij met forse snelheid in de richting van Prinsenbeek en Etten-Leur. Tijdens de rit maakte hij verschillende gevaarlijke overtredingen, zoals het al spookrijdend de rotonde nemen. Op de Beeksestraat werd de snelheid vervolgens met meer dan 100 kilometer per uur overschreden, waar 30 kilometer per uur is toegestaan.