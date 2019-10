Duo aangehouden na gewapende straatroof

De politie stelde een onderzoek in naar deze straatroof. Tijdens dit onderzoek werd op de Besterdring een auto met twee inzittenden klemgereden en gecontroleerd. Omdat zij mogelijk een wapen bij zich hadden, richtten agenten hun wapen op het duo. Ook werd een politiehond ingezet. Ze werden aangehouden en voor verder onderzoek naar een politiecellencomplex gebracht. Een van de mannen is een 32-jarige man uit Tilburg. Hij is ingesloten en wordt later verhoord. De andere man mocht na onderzoek het politiebureau verlaten. Hij bleek niks met de straatroof te maken te hebben.