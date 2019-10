Wie is de gewapende overvaller op het Shell Tankstation in Eindhoven?

Onder bedreiging van een mes eiste hij geld en ging er met een geldbedrag vandoor weg richting de van der Lansstraat. Bij het passeren van het terras van cafe Casino weet een van de bezoekers de overvaller vast te pakken. Na bedreiging moest de bezoeker de overvaller laten gaan. Daarna rende de overvaller door naar de Herman Heijermanslaan, draait om en rent terug naar de Aalsterweg en ging de Poelhekkelaan in. Het laatste wat we weten is dat hij over een schutting klom in de Jack Perkstraat waarna het spoor dood liep.

Signalement

De dader is tussen 1.80 en 1.90 meter groot, droeg een zwart trainingspak en een zwarte trui met capuchon. Hij ging er te voet vandoor en had een gele tas van de Jumbo bij zich.

Tips doorgeven

Mogelijk dat er nog meer bezoeker van Cafe Casino de overvaller hebben gezien. We roepen iedereen op die mogelijk iets hebben gezien van deze overval zich te melden. U kunt u tips doorgeven op 0800-8844. Anoniem melden kan ook via 0900-7000. Heeft u camerabeelden dan komen we ook graag in contact met u.