Mannen opgepakt voor liquidatie Dennis Struijk

Dennis Struijk werd op donderdag 31 augustus 2017 kort voor half elf ’s-avonds in zijn auto doodgeschoten in de Johannes Klingenstraat in Best, nadat hij bij een kennis op bezoek was geweest. Uit bewakingsbeelden in de omgeving bleek dat er minimaal drie personen betrokken moeten zijn geweest bij de liquidatie. De aangehouden mannen verdenken we er van dat zij direct betrokken zijn geweest bij de dood van Struijk. Naar een derde verdachte zijn we nog op zoek. Kort na de moord werd een paar kilometer verderop in Son een brandende auto aangetroffen, waarvan al snel bleek dat dit de vluchtauto van de daders was geweest. Een tweede vluchtauto werd later in Weert terug gevonden.