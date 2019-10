Vier vuurwapens van straat, mede door tips van burgers

Een melding dat een 20-jarige Schiedammer een vuurwapen wilde verkopen leidde tot de aanhouding van de man. Vrijdagmiddag, werd in zijn woning aan het Mathenesserplein een vuurwapen en munitie aangetroffen. Het wapen lag onder het kussen van zijn bed.

Informatie over het bezit van vuurwapens wordt door agenten altijd nauwkeurig onderzocht. Dit leidde zaterdag tot de aanhouding van een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. In een kelderbox van een woning aan de Essenburgstraat, waar de man af en toe verbleef, werd een vuurwapen aangetroffen.

Op het Keerweer troffen agenten tijdens een fouillering bij een 31-jarige Schiedammer een vuurwapen aan. De man is ingesloten en het wapen is in beslag genomen.

Ook bij een 58-jarige inwoner uit Strijen werd dit weekend naast een taser en een kruisboog een vuurwapen met munitie in beslag genomen.