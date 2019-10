‘Boef’ in Venlo Noord-Oost

Tijdens deze avond is er een ‘boef’ actief aanwezig in de wijken. In vijf rondes krijgen deelnemers via sociale media kanalen, Facebook (Wijkteam Politie Venlo Noord en Oost) en Instagram (wijkagent.venlo.noord.oost) aanwijzingen over de verblijfplaats van de ‘boef’. Aan de hand van deze aanwijzingen kunnen zij actief op zoek gaan. Wie de ‘boef’ het eerste pakt, heeft het spel gewonnen.

Doe je mee?

Lijkt het je leuk om ook aan dit spel deel te nemen? Stuur een e-mail naar johan.hendriks@politie.nl en vermeld hierin je naam, het aantal deelnemers en je telefoonnummer.



De winst is er voor iedereen die meedoet. Wil jij, na deze spannende avond, de nieuwe Rambo zien? Er zijn deze avond vijf bioscoopbonnen te winnen!