Politie zoekt slachtoffer van mishandeling

De politie komt graag in contact met dit mannelijke slachtoffer. Ben jij dit slachtoffer of ken je degene die daar op de kruising van de Jan Tooropstraat met de Jan Evertsenstraat rond 03.00 uur mishandeld is? Of herken jij je in dit verhaal en heb je een soortgelijke ervaring op deze locatie rond 03.00 uur in de ochtend? Dan verzoeken we je contact met ons op te nemen via onderstaand tipformulier, 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.