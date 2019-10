Heling centraal tijdens Week van de Veiligheid

In de app is het tevens mogelijk om uw waardevolle bezittingen te registeren. Mochten ze onverhoopt ooit worden gestolen, dan komen ze in elk geval goed in de politiesystemen te staan. Van der Velden: ‘Dit vergroot de kans dat het gestolen goed wordt teruggevonden en de heler en/of steler achterhaald kan worden als hij het gestolen goed bij een opkoper aanbiedt. Daarnaast zorgt een goede registratie er voor dat gevonden gestolen goederen makkelijker bij de rechtmatige eigenaar zijn te krijgen.’

De Stopheling-app is te downloaden in de App Store (IOS) en de Google Play Store (Android).



De Week van de Veiligheid loopt van maandag 7 tot en met zondag 13 oktober. Wilt u meer weten over deze week? Kijk dan eens op deweekvandeveiligheid.nl.