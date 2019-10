Betaalverzoekfraude in Opsporing Verzocht

Op zondag 24 februari verkocht een 38-jarige vrouw uit Leeuwarden een spelcomputer via Marktplaats. De koper wilde via een betaalverzoekapp het geld naar haar overmaken. De vrouw ging hiermee akkoord en kreeg van de koper een verzoek via de app om 0,01 euro naar hem over te maken. Dit was volgens de koper om haar bankgegevens te controleren. Na het overmaken meldde de koper dat hij spoedig het geld zou overmaken. Het slachtoffer ontving echter geen geld en een dag later zag zij dat er een groot geldbedrag van haar rekening was afgeschreven. Er was o.a. geld overgemaakt naar een bankrekening waar een NS e-ticket mee was gekocht. Op maandag 25 februari omstreeks 08.00 uur werd dit ticket gebruikt op het NS station in Zwolle. De bewakingscamera’s maakten opnames van een verdachte die gebruik maakte van het e-ticket. Deze beelden worden dinsdagavond getoond in Opsporing Verzocht. Diezelfde beelden zijn vanaf het begin van de uitzending op onze site te zien.