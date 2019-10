Politie lost schoten bij aanhouding

De politie is bevoegd om geweld te gebruiken om haar taak, de handhaving van de rechtsorde, uit te voeren. Het gebruikte geweld moet altijd in verhouding staan tot de situatie en het misdrijf. Dit wordt ook wel ‘proportioneel en subsidiair’ genoemd. Tijdens een gevaarlijke situatie probeert de politie te de-escaleren. Eerst gebruikt de agent zijn stem om de verdachte te vorderen iets te doen of juist niet te doen. Als dit niet lukt, schaalt hij of zij op naar het gebruik van wapens; bijvoorbeeld pepperspray, de wapenstok of inzet van de politiehond. Pas op het laatste moment pakt de agent zijn vuurwapen. Hij kan een waarschuwingsschot lossen. Wanneer er sprake is van noodweer heeft een agent vaak geen tijd om te de-escaleren. Hij is dan bevoegd om gelijk te schieten. Een agent mag ook schieten om iemand aan te houden die van een ernstig feit verdacht wordt. In die situaties heeft de agent geleerd op de benen van de verdachte te richten. Wanneer er sprake van noodweer is, mag de agent op de romp van de verdachte schieten.

2019445552 JS