Drie aanhoudingen voor schieten met alarmpistool

Rond 22.00 uur meldde een getuige dat hij meerdere schoten had gehoord in de omgeving van Corle. De getuige zag meteen daarna een auto wegrijden vanuit de richting van de schoten en belde de politie. Agenten gingen direct op de melding af en troffen in de omgeving een auto aan die aan de omschrijving van de getuige voldeed. In de auto zaten drie mannen. Daarnaast vond de politie een wapen in de auto. Na onderzoek bleek het om een alarmpistool te gaan. De verdachten, twee mannen van 21 jaar en een man van 20 jaar, allen afkomstig uit Groenlo, zijn ingesloten voor verhoor.

2019447246^JR