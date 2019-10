In Team West: Wie weet meer over Dennis Abbas?

Verder aandacht voor de volgende zaken in Team West:

Zoetermeer | Diefstal babyvoeding bij Albert Heijn

Op donderdag 15 augustus 2019 worden 12 blikken Nutrilon babypoeder uit de Albert Heijn aan de Middelwaard in Zoetermeer gestolen. Ze gaan allemaal in een sporttas en langs de kassa zonder daarvoor te betalen. In Team West worden beelden getoond van de man getoond die deze blikken meeneemt.

Den Haag | Inbraak Charlotte de Bourbonplein

In de nacht van zaterdag 1 juni 2019 werd in een woning aan het Charlotte de Bourbonplein in Den Haag een inbraak gepleegd. Twee mannen haalden de woning overhoop maar er werd hier niks buit gemaakt. Beelden van deze twee mannen worden getoond in Team West.

Delft | Diefstal sieraad

Op woensdag 18 september 2019 werd in Delft een man aangehouden voor de diefstal van een scooter. De man had ook in een ring in zijn bezit die mogelijk niet van hem afkomstig is. De politie is op zoek naar de rechtmatige eigenaar. In Team West wordt een foto van deze ring getoond. Op de buitenkant van de ring staat de naam “Steven”.

Den Haag | Overleden vrouw Hogezijde

Op zondag 29 september 2019 wordt de 39-jarige bewoonster van een huis aan de Hogezijde in Den Haag dood gevonden. Het rechercheteam doet onderzoek naar het overlijden van deze mevrouw. Op dinsdag 1 oktober is er een 41-jarige Hagenaar aangehouden als verdachte in dit onderzoek. Hij zit nog steeds vast en we doen onderzoek naar zijn betrokkenheid bij het overlijden van de vrouw. De politie wil graag weten wat er is gebeurd in de woning aan de Hogezijde in het weekend van 28 en 29 september of in de periode daarvoor. De politie doet daarom in Team West een getuigenoproep.

