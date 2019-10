Wie kan ons helpen?

Na onderzoek is door agenten een 18-jarige Rotterdammer aangehouden. Hij was in het bezit van de gestolen telefoon.

Het onderzoek naar deze gewelddadige overval is nog in volle gang. Mede daarom is de politie opzoek naar getuigen. Heeft u iets gezien, in de omgeving van het Amelandseplein, wat in verband kan worden gebracht met deze overval, belt u dan 0900-8844. . Blijft u liever anoniem? Bel dan 0800-7000 of meld via www.meldmisdaadanoniem.nl . Alle tips zijn welkom!