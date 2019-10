Dode man niet door gevecht overleden

Goes - De dode man, die zaterdagavond in de Piet Heinstraat werd gevonden, is niet ten gevolge van de ruzie overleden. De man (25) uit Goes, die zaterdagavond werd aangehouden, is dinsdagmorgen in vrijheid gesteld. Hij wordt niet meer verdacht van betrokkenheid bij het overlijden van het slachtoffer.