Doorzoekingen woningen in onderzoek naar diefstal horloges

De doorzoekingen vonden plaats in een woning aan de Asterstraat in Geleen en in drie woningen in Belgrado (Servië) en in een woning in Bijeljina (Bosnië). In Geleen werden een man en een vrouw, de bewoners van de doorzochte woning, aangehouden. In Bosnië en Servië zijn geen personen aangehouden.



Doorzoekingen

Zowel in Bosnië en Servië maar ook in Geleen nam de politie verschillende spullen in beslag. In Geleen betrof dit onder andere een doorgeladen vuurwapen, hennep, sieraden, horloges en een geldbedrag. In Bosnië en Servië is - naast een aantal informatiedragers – ook een horloge aangetroffen.



Aangetroffen horloges

Op dit moment is nog niet duidelijk of de aangetroffen horloges deel uitmaken van de partij horloges die in Maastricht gestolen zijn. Dit zal nader onderzocht moeten worden.



Inbraak en diefstal

In de nacht van 24 op 25 december 2018 vond een inbraak plaats bij een juwelier aan de Platielstraat in Maastricht. Twee personen wisten zich toegang tot de winkel te verschaffen. Ze namen zo’n 150 (dure en zeldzame) horloges mee. Ze gingen er op de fiets met hun buit vandoor. Volgens de juwelier, die bewakingsbeelden van de inbraak en diefstal online plaatste, ging het om een miljoenroof.



Politieonderzoek

De recherche is steeds bezig geweest met het onderzoek naar de diefstal van de horloges. Het spoor leidde uiteindelijk naar Geleen, Bosnië en Servië. Medewerkers van de recherche in Limburg zijn afgereisd om de Bosnische en Servische collega’s bij de doorzoekingen te assisteren.



Wat gaat er nu gebeuren?

“Het is jammer dat we in Bosnië en Servië niemand hebben aangehouden. Maar we zetten het onderzoek voort. We hebben in ieder geval spullen aangetroffen waarmee we verder kunnen. We hebben uitstekend samengewerkt met de Bosnische en Servische autoriteiten, maar ook met de afdelingen binnen onze eigen organisatie. Dat heeft geleid tot dit resultaat” aldus de onderzoeksleider. Het stel uit Geleen is overgebracht naar een politiebureau in Limburg.