Integrale actiedag Hennep gestart; doorzoekingen op meerdere locaties

Het onderzoek richt zich op de grootschalige handel in benodigdheden voor de hennepteelt waaronder hennepstekken. Er worden vijf woningen en een bedrijfspanden doorzocht die vooral gevestigd zijn in de regio Parkstad. Mogelijk dat in de loop van de middag (tussentijdse) resultaten kunnen worden gedeeld over de gezamenlijke actiedag.

De overheid pakt ondermijning gezamenlijk aan. Door deze gezamenlijke aanpak kunnen we naast strafrechtelijk vervolgen bijvoorbeeld ook illegaal verkregen vermogen afpakken, panden sluiten en huurcontracten opzeggen. Zo maken we wijken en buurten weer veiliger.