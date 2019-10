Aangehouden met heroïne en dure horloges

Medewerkers van de Dienst Infrastructuur van de Landelijke Eenheid gaven omstreeks 21.00 uur op de A1 een auto een stopteken omdat volgens het politiesysteem het rijbewijs van de eigenaar van de auto was ingevorderd. Om te kijken of de eigenaar zelf toch achter het stuur zat werd de auto een stopteken geven. Bij de controle bleek dat de eigenaar van de auto niet in de auto zat. De bestuurder was een 41-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die de auto geleend had.